Namorado confessa assassinato de Maria Francisca, mas segue livre Mulher que venceu câncer é morta no Espírito Santo; suspeito aguarda prisão Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 10/04/2025 - 23h38 (Atualizado em 10/04/2025 - 23h38 )

Caso Maria: namorado confessa assassinato de mãe de três filhos que venceu câncer

Maria Francisca de Souza, de 38 anos, foi encontrada morta em um matagal no Espírito Santo após ser vista discutindo com seu namorado Maxwell. Mesmo confessando o crime duas vezes na delegacia, ele não foi detido devido à ausência de mandado de prisão e ao fim do prazo de flagrante.

Antes do crime, Maria havia superado um câncer de mama e planejava mudanças em sua vida. Ela já havia denunciado Maxwell por violência doméstica anteriormente, resultando em uma medida protetiva que não foi renovada após seu vencimento.

Imagens de câmeras de segurança mostram Maria sendo levada por Maxwell até o local onde seu corpo foi encontrado no dia seguinte. Após o crime, Maxwell levou o filho mais novo dela para a casa de um parente. A polícia aguarda a conclusão da investigação para formalizar a prisão do suspeito.

Assista em vídeo - Caso Maria: namorado confessa assassinato de mãe de três filhos que venceu câncer

