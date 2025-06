Noiva de comerciante chinês é presa por planejar sequestro do noivo Renata contratou criminosos para retirar Tan de casa Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/06/2025 - 19h08 (Atualizado em 18/06/2025 - 19h08 ) twitter

Noiva de comerciante chinês desaparecido é presa por planejar sequestro dele

Renata, noiva do comerciante chinês Tan, foi presa após planejar seu sequestro em São Paulo. Inicialmente, ela procurou o Cidade Alerta para relatar o desaparecimento do empresário, dono de lojas na 25 de Março. Após descobrir que ele sofreu um AVC e estava em uma cadeira de rodas, Renata tentou resgatá-lo da casa da mãe dele sem sucesso.

Renata contratou criminosos que se passaram por policiais civis com uniformes e distintivos falsos para invadir a residência da família de Tan usando um mandado de busca forjado. Durante a operação criminosa, pertences foram levados e prometeram que Tan retornaria em dois dias, o que não ocorreu. A polícia localizou Renata e Tan em um hospital após o sequestro. As investigações revelaram que Renata orquestrou todo o plano com uma lista detalhada de ações a serem executadas durante o sequestro.

