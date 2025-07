Padrasto suspeito de envenenar enteado com bolinho de mandioca Admilson Ferreira dos Santos é investigado por tentativa de homicídio Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/07/2025 - 23h46 (Atualizado em 15/07/2025 - 23h46 ) twitter

Briga na delegacia: padrasto é suspeito de envenenar bolinho de mandioca entregue a adolescente

A polícia solicitou a prisão de Admilson Ferreira dos Santos após Lucas da Silva Santos, seu enteado de 19 anos, ser internado em estado grave devido ao consumo de um bolinho de mandioca supostamente envenenado. Embora os alimentos tenham sido enviados por Cláudia, irmã de Admilson, ele é o principal suspeito no caso investigado como tentativa de homicídio.

Durante as investigações, surgiram indícios de manipulação por parte de Admilson para incriminar sua irmã, além de relatos sobre seu comportamento abusivo com os enteados. Contradições em seu depoimento e novas provas reforçaram a suspeita contra ele. A polícia acredita que a motivação do crime foi manter controle sobre Lucas, que planejava se afastar ao conseguir um novo emprego.

Cláudia negou envolvimento e afirmou que enviou os bolinhos a pedido do irmão. A polícia ainda aguarda resultados de exames toxicológicos e a decisão judicial sobre a prisão temporária de Admilson. Enquanto isso, Lucas continua internado apresentando sinais de melhora.

