Pai afirma ter matado filhas; crianças são encontradas desacordadas em Osasco (SP)
Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7
29/04/2025 - 20h22

Em Osasco, um homem telefonou para a esposa afirmando ter matado suas duas filhas, de 3 e 4 anos, enviando um vídeo das crianças desacordadas. Ao chegar ao local, a mãe encontrou as filhas ainda vivas e acionou a polícia. As meninas foram levadas ao pronto-socorro para receber atendimento médico. As causas do desmaio ainda não foram determinadas.

A polícia está em busca do pai das crianças, que está desaparecido. As buscas se intensificaram na região de Osasco (SP) e cidades vizinhas. A situação gerou grande preocupação entre os moradores locais, que aguardam atualizações sobre o estado das meninas e esperam pela captura do responsável.

