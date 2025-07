Passageiros relatam medo constante após ataques a ônibus em São Paulo Capão Redondo enfrenta onda de violência no transporte público Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 03/07/2025 - 23h13 (Atualizado em 03/07/2025 - 23h13 ) twitter

'A gente anda com medo', relata passageira que aguarda ônibus na zona sul da capital paulista

A cidade de São Paulo vive momentos de tensão com uma série de ataques a ônibus, especialmente na região de Capão Redondo, na zona sul. Passageiros expressam medo constante ao aguardar nos pontos de ônibus, mas precisam se arriscar devido à falta de alternativas para se deslocarem.

Os ataques começaram em 12 de junho e inicialmente pareciam isolados, mas agora há suspeitas de organização por trás deles. “A gente anda com medo”, relatou uma passageira que aguardava o transporte. As redes sociais têm amplificado a apreensão ao disseminar vídeos dos incidentes.

As autoridades investigam as motivações e possíveis grupos organizados responsáveis pelos ataques. Enquanto isso, a população espera por respostas concretas e melhorias na segurança do transporte público.

Assista ao vídeo - ‘A gente anda com medo’, relata passageira que aguarda ônibus na zona sul da capital paulista

