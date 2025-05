Celso Russomanno acompanha a maior blitz feita pela Patrulha do Consumidor em açougue de São Paulo

A maior blitz já realizada pela Patrulha do Consumidor aconteceu essa semana, em um açougue na cidade de Guarulhos (SP). Ao lado do Procon, Celso Russomanno esteve lá e encontrou de tudo: falta de higiene, produtos vencidos, carnes estragadas. A denúncia veio por meio de uma consumidora que comprou carne moída. Ao abrir o produto em casa, ela sentiu o mau cheiro e resolveu ir em busca dos seus direitos.



