Confira o desfecho do caso em que 30 pessoas tiveram os carros danificados por enchente em shopping

Celso Russomanno foi acionado por cerca de 30 pessoas que tiveram os carros bastante danificados ao deixá-los no estacionamento de um shopping. Os consumidores estavam no cinema quando o local foi atingido por um enorme volume de água e não foram avisados sobre a situação. A dúvida era: quem arca com o prejuízo? O estacionamento, o shopping ou o cinema? Agora, o caso finalmente ganha um desfecho. Confira.



