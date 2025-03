'Desce do carro!': Russomanno impede fuga de dono de agência que vende veículos sem documentos

A Patrulha do Consumidor chegou à cidade de Itu, no interior paulista, para atender o chamado do Gustavo, do Antônio e da Andréia. Os três compraram carros numa agência de automóveis e não receberam os documentos dos veículos. Eles tentaram várias vezes resolver o problema, mas sem sucesso. Ao chegar à loja, Celso Russomanno foi avisado que o dono estava tentando deixar o local e impediu a fuga. "Tenho três vítimas aqui", avisou Celso. Acompanhe!



