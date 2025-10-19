Equipe da Patrulha do Consumidor é agredida por funcionária de loja de colchão

Celso Russomanno trouxe ao programa deste sábado (18) uma história de confusão e até agressão contra a equipe do Patrulha do Consumidor. Sandro Dias comprou um colchão na loja Americanflex, na zona sul de São Paulo. Ele foi até o local, escolheu o produto e fez o pagamento à vista. O valor foi um pouco mais de R$ 2,5 mil.



No pedido, a entrega estava prometida para, no máximo, 30 dias. No entanto, o prazo passou e Sandro não recebeu o colchão. Já são mais de 100 dias esperando a compra. Sem resposta, o homem recorreu à Patrulha do Consumidor para solucionar o seu caso.



Russonamanno foi até a loja e por lá, logo na entrada, foi recebido de maneira agressiva. Após a denúncia, o clima esquentou e uma das funcionárias chegou a agredir um membro da equipe de reportagem.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!