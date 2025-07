Patrulha do Consumidor: Açougue descarta mais de 700 quilos de produtos no lixo após blitz

A maior blitz já realizada pela Patrulha do Consumidor aconteceu nesta semana em um açougue na cidade de Guarulhos (SP). Ao lado do Procon, Celso Russomanno esteve lá e encontrou de tudo: falta de higiene, produtos vencidos e até carnes estragadas. O resultado foi mais de 700 quilos de produtos descartados. Veja na reportagem!



