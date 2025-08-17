Patrulha do Consumidor: Casal compra carro usado e veículo apresenta vários defeitos

Jheniffer e Cristiano são noivos, um casal jovem e cheio de sonhos. Com muito esforço e ajuntando um dinheiro, eles conseguiram comprar um Fiesta usado. Pouco tempo depois, o veículo começou a apresentar vários problemas. Faz 144 dias que eles compraram o carro e o casal só conseguiu andar apenas duas vezes com ele. Sempre que a Jheniffer saí, o carro morre. Teve uma vez que ela ficou parada no meio de um cruzamento. Apavorada e nervosa, a jovem precisou contar com a ajuda das pessoas para rebocar o veículo. Foram várias tentativas de negociação com a loja e nada de um acordo. Então, os dois acionaram a Patrulha do Consumidor. Acompanhe a história na reportagem!



