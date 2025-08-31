Patrulha do Consumidor: Empresa não soluciona defeito em mármore após meses de reclamações

O Cidade Alerta - Patrulha do Consumidor mostra a história da Deise Barbosa da Silva que, junto ao marido, realizou o sonho da casa própria. O casal montou cada espaço com atenção aos detalhes. Inclusive na hora de colocar mármore na cozinha, lavanderia e banheiro. Só que após algum tempo, o mármore da lavanderia começou a apresentar alguns trincos. A Deise entrou em contato com a loja, que prometeu resolver o problema. Porém, a espera, já dura mais de 180 dias. Cansada das promessas, Deise entrou em contato com a Patrulha do Consumidor.