Patrulha do Consumidor faz dono de mercado ir parar na delegacia por venda de carne estragada

Uma blitz realizada pela Patrulha do Consumidor terminou na delegacia. O Celso Russomanno e o coordenador do Procon de Guarulhos conduziram o responsável por um supermercado até o distrito policial. No local, havia produtos vencidos, venda de carnes estragadas e muita sujeira no setor da padaria. Depois de receber várias denúncias, a equipe foi até o supermercado. Veja na reportagem o que aconteceu.



