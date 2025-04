Patrulha do Consumidor: Instalação de película automotiva deixa bolhas em carro de luxo

Rita enfrentou dificuldades após aplicar uma película protetora em seu carro de luxo zero quilômetro. O serviço deixou bolhas e danos na pintura. A empresa responsável prometeu corrigir o problema, mas não cumpriu. Em resposta, Rita procurou a Patrulha do Consumidor para ajudar nas negociações e buscar reparos na concessionária. Ela destacou que pagou R$ 15 mil pelo serviço e espera que os danos sejam resolvidos sem custos adicionais. O caso levanta questões sobre a garantia e responsabilidade em serviços automotivos.



