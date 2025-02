Patrulha do Consumidor: Loja se recusa a cumprir garantia após motor de carro seminovo dar problema

Na Patrulha do Consumidor deste sábado (25), Celso Russomanno ajuda João dos Santos Souza a resolver um problema com a loja em que comprou um carro. Ao longo de sete anos, o auxiliar de serviços gerais juntou R$ 22 mil para pagar o veículo à vista, mas, na primeira viagem, o motor fundiu. Após trocar várias mensagens com a loja, ouviu do dono que não havia garantia. Acompanhe!