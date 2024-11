Patrulha do Consumidor: Loja vende celular dizendo que peças são originais, mas não são

O Caíque comprou um smartphone com uma vendedora que garantiu a ele que o aparelho tinha peças originais. Com o tempo, porém, ele percebeu danos no celular e ouviu da assistência técnica que as peças não eram originais. Agora, ele tenta contato com a loja e não consegue respostas; portanto, Celso Russomanno e a Patrulha do Consumidor entraram no caso.