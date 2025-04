Patrulha do Consumidor: Posto de combustível divulga valores errados e apresenta bomba 'viciada'

A Noemia foi a um posto de combustíveis em Guarulhos (SP) para trocar o óleo. O total da conta ficou em R$ 8 mil. Quando ela desistiu de pedir o dinheiro de volta e disse que procuraria a Justiça, recebeu uma resposta grosseira por áudio. Em outro caso, no mesmo posto, Andreia gastou quase R$ 5 mil. Os funcionários disseram que foram usados diversos frascos no carro dela. No entanto, a quantidade que eles dizem ter usado teria fundido o motor do veículo. Só neste ano, já foram cinco reclamações parecidas do mesmo posto. A Patrulha do Consumidor foi até lá e constatou diversas irregularidades, desde o preço anunciado dos combustíveis até bombas "viciadas".



