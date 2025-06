Pedagoga presa após decisão do STJ por assassinato do marido Cláudia Tavares Hoeckler teve prisão preventiva restabelecida pelo STJ Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/06/2025 - 23h45 (Atualizado em 02/06/2025 - 23h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mulher que matou marido e escondeu o corpo dele no freezer é presa quase três anos após o crime

Cláudia Tavares Hoeckler, pedagoga de 42 anos, foi presa em Santa Catarina após decisão do Superior Tribunal de Justiça que revogou seu direito de aguardar julgamento em liberdade. Ela é acusada de matar o marido, Valdemir Hoeckler, em novembro de 2022, e ocultar o corpo em um freezer.

O crime ocorreu em Lacerdópolis, onde Cláudia teria dopado Valdemir antes de asfixiá-lo com uma sacola plástica. Após o desaparecimento do marido, o corpo foi encontrado pela polícia na residência do casal. Cláudia, que estava em liberdade usando tornozeleira eletrônica, foi presa na penitenciária feminina de Chapecó.

Durante o período em liberdade, Cláudia trabalhava vendendo blocos de concreto e como cozinheira. Ela alega ter vivido anos de agressões e abusos por parte do marido e espera ser absolvida no julgamento. A defesa destaca que ela cumpriu todas as medidas impostas enquanto aguardava o julgamento.

Assista em vídeo - Mulher que matou marido e escondeu o corpo dele no freezer é presa quase três anos após o crime

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!