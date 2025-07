Polícia investiga ligação de ataques a ônibus com grupos na internet Mais de 400 ônibus foram atacados em São Paulo; segurança pública reforçada Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 03/07/2025 - 23h03 (Atualizado em 03/07/2025 - 23h03 ) twitter

Nos últimos dias, mais de 400 ônibus foram alvos de ataques em várias regiões do estado de São Paulo. A polícia investiga se esses crimes estão relacionados a grupos organizados na internet. Os ataques têm ocorrido em diferentes horários e locais, sem qualquer reivindicação por parte de facções conhecidas.

A situação tem gerado apreensão entre passageiros e motoristas, que redobram a atenção ao utilizar o transporte público. Em resposta, a Secretaria de Segurança Pública aumentou o policiamento nas ruas, acionou delegacias especializadas e envolveu a divisão de crimes cibernéticos para monitoramento digital.

Os ataques causam transtornos para a população e prejuízos operacionais para as empresas de transporte, que colaboram com as investigações. A ação coordenada dos criminosos adiciona complexidade às investigações em curso.

