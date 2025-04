Polícia investiga morte de casal encontrado em carro em Piracicaba Corpos de José Eduardo Pavan e Rosana Ferrari foram achados em caminhonete Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 10/04/2025 - 23h40 (Atualizado em 10/04/2025 - 23h40 ) twitter

Polícia divulga imagem de carro de casal encontrado morto dentro do veículo em SP

Os corpos de José Eduardo Pavan, de 69 anos, e Rosana Ferrari, de 61 anos, foram encontrados em uma caminhonete em uma chácara em Piracicaba, interior de São Paulo. Ambos apresentavam sinais de execução.

A descoberta ocorreu após vizinhos notarem o portão da propriedade aberto, algo incomum para o casal renomado de Araraquara. José foi encontrado no banco traseiro do veículo com um pano sobre a cabeça, enquanto Rosana estava no porta-malas.

A polícia suspeita que as vítimas já estivessem mortas quando o carro foi visto pela última vez. A investigação continua em busca dos responsáveis pelo crime.

Assista em vídeo - Polícia divulga imagem de carro de casal encontrado morto dentro do veículo em SP

