Recepcionista é morta a tiros em posto de saúde em Caponga (CE) Dois homens disfarçados de pacientes executaram a vítima durante o expediente Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 06/05/2025 - 23h40 (Atualizado em 06/05/2025 - 23h40 )

Homens invadem posto de saúde e matam recepcionista a tiros

Uma recepcionista de um posto de saúde em Caponga (CE) foi morta a tiros enquanto trabalhava na recepção. A vítima, identificada como Samila, foi abordada por dois homens que fingiram ser pacientes em busca de atendimento. Após pedirem informações, um dos homens sacou uma pistola e disparou contra ela.

Os criminosos chegaram ao local em uma motocicleta vermelha e entraram no estacionamento do posto de saúde. Samila, que também realizava a triagem dos pacientes, foi surpreendida pelos disparos e não teve chance de defesa. A polícia informou que a vítima tinha antecedentes criminais por ameaça, furto e desacato.

A motivação do crime ainda está sob investigação, mas a polícia considera a possibilidade de que Samila estivesse sendo ameaçada ou que o homicídio possa estar ligado a outros fatores não relacionados aos seus antecedentes. As autoridades estão analisando as evidências e buscando identificar e prender os responsáveis pelo crime.

