Sargento da Marinha agredido após reclamar de som alto em Manaus (AM) Conflito em adega termina com militar ferido; polícia investiga o caso Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 12/05/2025 - 23h43 (Atualizado em 12/05/2025 - 23h43 )

Um sargento da Marinha foi agredido em uma adega em Manaus (AM) após reclamar do som alto de um carro. Rubens Batista dos Santos estava com amigas quando discutiu com um grupo de homens. Armado, ele disparou para o alto ao tentar sair do local, mas foi derrubado e atacado com socos, chutes e um pedaço de pau.

Vídeos mostram Rubens ensanguentado enquanto garrafas eram lançadas contra ele. Ele tentou fugir atravessando a pista, mas acabou no chão até a chegada do serviço de atendimento móvel de urgência. A Marinha informou que ele recebeu atendimento no Hospital Doutor João Lúcio e está se recuperando em casa. A polícia investiga o incidente.

Assista em vídeo - Sargento da Marinha é agredido em adega após reclamar de som alto

