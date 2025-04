Sobrevivente de ataque com fogo relata experiência e busca justiça Vanessa Lima compartilha sua história três anos após ser atacada pelo ex-companheiro Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/04/2025 - 23h31 (Atualizado em 17/04/2025 - 23h31 ) twitter

SOS Mulheres: Mulher fica 45 dias internada após ter corpo incendiado por ex-companheiro

Vanessa Lima foi vítima de um ataque brutal em Diadema, São Paulo, quando seu ex-companheiro, André da Silva, incendiou seu corpo após o término do relacionamento de seis anos. O incidente ocorreu após Vanessa descobrir que André usava drogas e decidir encerrar a relação. Em um ato desesperado, André emboscou Vanessa com gasolina enquanto ela saía para buscar uma pizza.

As câmeras de segurança registraram o momento em que André atacou Vanessa com gasolina e acendeu as chamas. As filhas de Vanessa tentaram ajudar a mãe durante o ataque. Um vizinho levou Vanessa ao hospital, onde ela ficou internada por 45 dias.

Três anos depois do ocorrido, Vanessa compartilhou sua experiência traumática pela primeira vez em uma entrevista à RECORD. Ela vive com o trauma do ataque e teme por sua segurança enquanto busca justiça. André continua foragido desde então.

A polícia ainda procura por André para que ele responda por seus atos. Vanessa apela por justiça e encoraja outras vítimas de violência a procurarem apoio. A divulgação do caso é vista como crucial para localizar André e prevenir futuros crimes.

