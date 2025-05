‘Sultão do PCC’ é preso em cobertura de alto padrão ao lado das duas esposas em São Paulo Bruno Teixeira da Silva é investigado por tráfico de drogas e armas, homicídios, sequestros, lavagem de dinheiro, roubo e corrupção de menores Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/05/2025 - 23h55 (Atualizado em 14/05/2025 - 23h55 ) twitter

Bruno Teixeira da Silva, conhecido como “Sultão do PCC”, foi preso em uma cobertura de alto padrão na Vila Leopoldina, zona oeste de São Paulo. A residência é avaliada em R$ 5 milhões. No momento da prisão, ele estava na companhia de suas duas esposas, que não foram detidas. Apontado como líder do PCC na Bahia, Bruno é investigado por tráfico de drogas e armas, homicídios, sequestros, lavagem de dinheiro, roubo e corrupção de menores.

Durante a operação policial, foram apreendidos dinheiro, ouro, joias, celulares e documentos falsificados. Bruno já havia sido preso anteriormente no Ceará e estava em liberdade. A polícia também investiga seu envolvimento em extorsão de comerciantes e corrupção de menores. A captura faz parte de uma investigação mais ampla sobre suas atividades criminosas e sua colaboração com outras facções.

A transferência do suspeito para a Bahia deve ocorrer a qualquer momento.

