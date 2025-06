Suspeita de bomba mobiliza forças de segurança no Aeroporto de Viracopos Grupo de Ações Táticas Especiais é chamado para desarmar possível artefato explosivo Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/06/2025 - 19h06 (Atualizado em 25/06/2025 - 19h06 ) twitter

Aeroporto de Viracopos é isolado por suspeita de bomba em carrinho de bagagens

Um artefato suspeito foi localizado em um carrinho de bagagens na área de embarque e desembarque do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP). A Polícia Militar isolou a área imediatamente, enquanto o Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE) foi acionado para investigar e desarmar o dispositivo potencialmente perigoso. O Corpo de Bombeiros também foi chamado para auxiliar na operação.

O objeto suspeito foi deixado em um carrinho de bagagens, levantando preocupações entre as autoridades devido à presença de fios e fitas adesivas que sugeriam se tratar de um artefato caseiro com potencial para detonação remota. A equipe do GATE utilizou equipamentos especializados, incluindo um robô para manipulação segura do artefato. Esperava-se que os agentes usassem roupas especiais para proteção durante a desativação.

A operação resultou na paralisação das atividades do aeroporto e na evacuação parcial para garantir a segurança dos presentes. O aeroporto é um dos principais do país, atendendo uma grande parte do interior de São Paulo. Durante a operação, o acesso à área afetada foi restrito até que todas as medidas de segurança fossem concluídas.

