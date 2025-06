Torcidas organizadas invadem Parque São Jorge em protesto ao sistema político do Corinthians O grupo exige mudanças urgentes e estruturantes Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 03/06/2025 - 23h45 (Atualizado em 04/06/2025 - 01h19 ) twitter

Torcidas organizadas invadem Parque São Jorge em protesto ao sistema político do Corinthians

As torcidas organizadas Gaviões da Fiel, Camisa 12, Pavilhão Nove, Estopim da Fiel, Coringão Chopp e Fiel Macabra estão ocupando o clube social do Corinthians em um ato de resistência contra o sistema político que vem prejudicando o clube há décadas. O protesto exige mudanças urgentes e estruturantes. As torcidas demandam direito de voto para o programa Fiel Torcedor, revisão do estatuto do clube e responsabilização dos antigos gestores pelas dívidas acumuladas.

Durante a ocupação no Parque São Jorge, houve tensão quando os portões foram forçados para permitir a entrada dos manifestantes. A tropa de choque foi acionada para lidar com a situação. As torcidas emitiram nota defendendo que o ato representa resistência frente a um sistema que consideram ineficaz e corrompido. As autoridades foram acionadas para lidar com a situação.

