Três reféns mantidos por criminosos armados em mercado na Bahia Negociações em andamento com suspeitos fortemente armados em Salvador Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/05/2025 - 23h41 (Atualizado em 22/05/2025 - 23h41 )

Três pessoas estão sendo mantidas reféns em um mercadinho no bairro Nordeste de Amaralina, em Salvador (BA), após criminosos se refugiarem no local durante uma perseguição policial que envolveu troca de tiros. Os suspeitos, que estariam armados com fuzis, exigiram a presença do BOPE para negociar a libertação dos reféns. Inicialmente, quatro pessoas foram feitas reféns, mas uma já foi liberada.

Os criminosos abandonaram uma moto antes de entrar no mercado, onde estão cercados pela polícia. A área foi isolada para garantir a segurança e as negociações continuam na tentativa de resolver a situação sem violência. A motivação para o crime ainda não foi divulgada.

