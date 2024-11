Briga entre moradores e síndico de conjunto de prédios em São Paulo quase acaba em morte

A briga entre moradores de um conjunto de prédios na zona sul de São Paulo com um síndico por pouco não terminou em morte. Uma testemunha gravou o homem, identificado como Eleandro, ameaçando um morador com um facão. O síndico teria se revoltado após ser atacado com uma bengala. O último atrito foi motivado por uma dedetização contratada pelo síndico, sem a aprovação da vizinhança. Vídeos mostram o condomínio tomado pela fumaça de veneno que, segundo os moradores, colocou todos em risco. Eleandro ainda é acusado de cobrar taxas diferentes de luz e água de cada morador. O Cidade Alerta foi até o local com a Doutora Condomínio e o clima ficou tenso.