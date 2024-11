Canibalismo e tráfico de órgãos: mulher desaparece e é encontrada morta enterrada no quintal de casa

Ivanete Bispo dos Santos Zanardine, conhecida como “Dona Pituca”, é uma mulher que desapareceu misteriosamente e, quando foi encontrada, já estava morta, enterrada no quintal da própria casa em Curitiba, no Paraná. A investigação levantou suspeitas sobre a motivação do crime: ritual, tráfico de órgãos e até a possibilidade de canibalismo. O laudo do Instituto Médico Legal confirmou que Pituca teve partes retiradas do corpo após o assassinato: coração, rins, pulmão fígado e alguns ossos não foram encontrados durante a perícia. O principal suspeito de cometer o crime é o próprio filho da vítima. João Carlos, de 21 anos, está preso.