Caso Bruna: identidade de assassino de estudante da USP é descoberta e polícia continua as buscas

Esteliano José Madureira, de 43 anos, foi identificado como o assassino da estudante da USP, Bruna Oliveira da Silva, de 28 anos. A polícia divulgou a identidade do suspeito, assim como um retrato falado. Segundo as investigações, ele e a estudante não tinham relação. Ele está foragido e as buscas continuam. O corpo de Bruna foi encontrado na semana passada, em Itaquera, na zona leste de São Paulo, quatro dias depois dela desaparecer ao voltar para a casa após um fim de semana com o namorado.



