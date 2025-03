Caso Vitória: polícia pede prisão de dois suspeitos de matarem adolescente

A adolescente Vitória Regina de Souza, de 17 anos, sumiu após sair do trabalho em Cajamar (SP) e, após sete dias desaparecida, foi encontrada morta esquartejada. O corpo da jovem foi encontrado nesta quarta-feira (5), em uma área de mata. A polícia confirmou que o corpo encontrado na mata é da adolescente e já solicitou a prisão de dois suspeitos de estarem envolvidos no crime.



