Caso Vitória: polícia pede reconstituição do crime para o IML

A Polícia Civil solicitou a reconstituição do assassinato de Vitória Regina de Sousa, de 17 anos. A investigação ocorre na delegacia de Cajamar (SP) e já acumula mais de 356 páginas. A análise dos celulares apreendidos pode introduzir novos fatos. O delegado, dr. Fábio Lopes, considera a extensão da prisão temporária de Maicol Salles dos Santos ou sua conversão em preventiva, à medida que novos elementos emergem e a conexão com possíveis cúmplices é investigada.



