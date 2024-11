Chefe de facção e aliado de André do Rap é preso em São Paulo; fortuna de R$ 30 milhões é bloqueada

Claudio Silva dos Santos, o "Campeão" era um dos chefes da maior facção do país na Baixada Santista. O narcotraficante estava foragido há 4 anos e era considerado um dos homens mais procurados do país. Campeão foi pego de surpresa no casarão onde vivia com a namorada, no litoral sul de São Paulo, após ser rastreado por investigadores por um ano. A mesma operação bloqueou cerca de R$ 30 milhões de mais de 60 empresas, distribuídas em oito estados brasileiros. O criminoso é apontado como responsável por um depósito de entorpecentes fechado em 2019, em São Vicente.