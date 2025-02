Chefe do PCC conhecido como 'Anjinho' é preso após cinco anos foragido; ele usou doença para fugir

Felipe Batista, conhecido como 'Anjinho' e chefe do PCC, foi preso em São Paulo após permanecer cinco anos foragido. Ele comandava o envio de drogas para o exterior, através do Norte do país, e conseguiu liberdade provisória alegando ter câncer no cérebro, mas fugiu após quebrar a tornozeleira eletrônica. A polícia localizou 'Anjinho' e sua esposa, envolvida na organização criminosa, na região metropolitana. A polícia agora investiga a veracidade do laudo médico.