Chefe do PCC responsável pelo transporte de drogas da facção é preso em São Paulo

A tropa de elite da Polícia Militar de São Paulo prendeu uma das lideranças do PCC na noite desta segunda-feira (12). Genivaldo Gomes dos Santos era o responsável pelo transporte de drogas da facção e braço direito de Anderson Manzini, o “Gordo”. Genivaldo foi encontrado pela ROTA em uma casa na mesma rua de uma delegacia em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo. Para a polícia, este é um duro golpe no PCC.



