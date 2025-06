Cliente de casal desaparecido em Piracicaba (PR) é preso após confessar assassinato

Maurício, cliente do casal desaparecido em Curitiba (PR), foi preso após confessar o assassinato das vítimas. Andreia e Altair Gomes haviam sido presos por comercializar produtos sem nota e muamba, e saíram com tornozeleira eletrônica. Eles seguiram a vida trabalhando honestamente, mas tinham um cliente, Maurício, que devia R$ 2 mil. Algum tempo depois, o casal desapareceu e a tornozeleira eletrônica apontou para uma chácara que estava com marcas de sangue. A família que morava lá fugiu após ser ameaçada por um grupo de agiotas. Durante a investigação, a polícia descobriu que o caseiro, também chamado Maurício, desapareceu. Após as buscas, conseguiram localizar o homem escondido, que confessou o assassinato de Andreia e Altair, e foi descoberto.



