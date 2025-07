Criminoso envolvido na maior invasão hacker do Brasil é preso

O criminoso envolvido na maior invasão hacker do Brasil foi preso. A polícia descobriu que o ataque ao sistema financeiro do país aconteceu em menos de três horas. Mais de R$ 500 milhões foram desviados por transferências via Pix nesse curto período. João Roque, o funcionário que participou do esquema, confessou tudo na delegacia. Ele era responsável por processar as transações entre os bancos e o Banco Central, e repassar senhas aos comparsas, que usaram os dados para realizar as transferências. Durante a operação, a polícia conseguiu bloquear mais de R$ 200 milhões que estavam em uma conta usada no esquema.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!