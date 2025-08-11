Diarista morre ao tentar defender as filhas do ataque do ex-namorado

Em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, a diarista Fernanda, de 44 anos, morreu para defender as filhas do ex-companheiro. Leonardo, de 29 anos, não aceitava o fim do relacionamento. Segundo a família de Fernanda, ele já tinha até invadido a casa da ex e tentado estrangular Fernanda, mas um vizinho conseguiu evitar o pior. Nessa segunda invasão, os dois começaram uma briga. Fernanda foi agredida por Leonardo e ele começou a ameaçar as crianças. A mãe entrou na frente das meninas e enfrentou o homem, mas ele tinha uma canivete e a atacou. Em seguida, Leonardo fugiu e conseguiu se esconder por pouco tempo. A polícia chegou até ele graças à ajuda dos vizinhos, que indicaram onde ele poderia estar.



