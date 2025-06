Empresária é assassinada em ‘ritual’ planejado pelo marido para que ela desistisse do divórcio

A empresária do setor da aviação civil, Indiana, de 42 anos, foi assassinada após pedir o divórcio do marido e sócio, Cláudio, de 50 anos, que já havia sido flagrado agredindo a esposa. Inconformado com a separação e temendo perder a sociedade na empresa, Cláudio contratou dois falsos médiuns por R$ 50 mil para realizar um suposto ritual com o objetivo de convencer Indiana a desistir do divórcio. Márcio e Jucilene, os dois envolvidos, levaram a empresária ao ritual em sua própria casa, onde ela foi torturada e morta. Os autores ainda tentaram simular um suicídio, mas a polícia confirmou o homicídio ao chegar ao local. Cláudio fugiu com os comparsas, mas os três foram presos.



