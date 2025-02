Enxurrada em São Paulo causa acidente entre veículo e caminhão na tarde desta terça-feira (25)

Chove forte na tarde desta terça-feira (25) em São Paulo. O helicóptero da RECORD flagrou, em Osasco, um carro que tentava fugir de uma enxurrada, mas acabou colidindo com um ônibus, que estava parado por conta do alto nível da água. Na mesma rua, outros caminhões também precisaram fazer manobras arriscadas para saírem da situação.



