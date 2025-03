Exclusivo: perita em linguagem corporal analisa depoimento de Maicol à polícia

A perita em linguagem corporal Carol Portilho analisou a confissão de Maicol Salles dos Santos , assassino de Vitória Regina de Sousa, de 17 anos. Ela alegou que o estado emocional do suspeito não era de medo no momento do depoimento, mas sim tristeza, provavelmente por conta da perda da autoimagem. Ainda, ele expressou um comportamento diferente quando afirmou que teve um relacionamento amoroso com Vitória, mostrando uma possível mentira. Familiares e amigos da jovem pedem justiça e que tenha uma reconstituição do caso.



