Feirante é agredido e roubado após tentar separar briga entre duas mulheres em São Paulo

O feirante Osvaldo foi agredido por três homens após tentar impedir uma briga na frente da banca dele em São Paulo. Uma briga de duas mulheres chamou a atenção do homem e ele conseguiu separar a confusão. Na sequência, três homens chegaram e começaram a agredir Osvaldo. Ele tentou fugir e entrar em casa, mas não conseguiu. Os agressores levaram os R$ 3 mil que o feirante tinha no bolso. Agora, a polícia investiga se as moças brigaram de fato, ou se foi uma armação para colocar Osvaldo em uma emboscada.



