Garotas de programa saem no tapa e são agredidas por capangas de dono de casa noturna

Duas garotas de programa saíram no tapa no meio do expediente. Uma reclamava que a outra estava com muito cliente e outra sem nada. O dono da casa de entretenimento adulto não gostou e chamou seus capangas para dar um corretivo nas meninas. As duas foram agredidas. A polícia prendeu os agressores e descobriu quem estava por trás da casa noturna. Veja na reportagem.



