Garoto de 6 anos presencia o pai assassinando a mãe dentro de casa
Diones Henrique de Souza Marinho fugiu sem olhar para o filho, que chamada: “Papai, papai”
Uma mulher de 27 anos foi morta dentro de casa na frente do filho de 6 anos. Um homem encapuzado atacou Dinah e fugiu, mas a criança percebeu que a pessoa era conhecida. O menino chamou: “Papai, papai”. O assassino, no entanto, fugiu sem olhar para trás. Horas depois, a polícia prendeu o suspeito. Diones Henrique de Souza Marinho, ex de Dinah e pai da criança, presta depoimento nesse momento.
