Homem cai de quinto andar de prédio após briga com a ex-mulher; família faz acusações

Depois de uma briga com a ex-mulher, o pizzaiolo Daniel, de 26 anos, caiu do quinto andar de um prédio em São Paulo. Ele foi internado em estado grave, mas não resistiu. Apesar da polícia ter registrado o caso como tentativa de suicídio, a família do homem acusa Carla de ser responsável pela queda. A mulher nega as acusações e diz que era Daniel quem não aceitava o fim do relacionamento. Ela também alega que o rapaz teria clonado o celular dela para monitorar conversas e redes sociais. A polícia de São Bernardo do Campo, no ABC paulista, investiga o caso.