Homem desaparece após discussão e casa é encontrada incendiada e com manchas de sangue

José Hermes da Silva, de 58 anos, desapareceu após discutir com um homem misterioso na porta de casa no Rio de Janeiro. A filha foi até a residência do pai e encontrou o local incendiado. Além disso, havia manchas de sangue espalhadas pelo imóvel. Um boletim de ocorrência foi registrado, mas a perícia não foi ao local porque, para entrar na comunidade e chegar à casa de José, é necessário o apoio de uma operação policial. A filha contou que uma mulher foi vista na casa do pai, mas a identidade dela não foi revelada pelos vizinhos.