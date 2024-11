Homem é morto em confronto com policiais após ameaçar a ex-companheira dentro de casa

Carlos foi morto em confronto com policiais da rota após ameaçar a ex-mulher dentro da casa deles em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Anúzia conta que Carlos pegou uma arma e começou a ameaçá-la, chegando a atirar algumas vezes contra ela. A mulher conseguiu se esconder no banheiro e ligou para a polícia. Agentes da ROTA foram ao local e, ao chegarem, Carlos teria atirado contra eles, que revidaram. O suspeito estava separado de Anúzia há quatro anos, mas, ainda assim, dividiam a mesma casa.