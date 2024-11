Homem é torturado e morto com tiro na cabeça dentro do Autódromo de Interlagos, em São Paulo

Marcelo Edmar da Silva, de 26 anos, foi morto por um dos vigilantes da empresa contratada para cuidar da segurança do Autódromo de Interlagos, em São Paulo. O corpo do homem ficou quatro dias no Instituto Médico Legal até ser reconhecido pela família. Na primeira versão do caso que chegou a polícia, os seguranças atenderam uma suposta invasão. De acordo com os vigias, o homem teria reagido e eles efetuaram o disparo, matando o invasor. Porém, assim que o delegado chegou ao local, ele encontrou o corpo de Marcelo com os pés e mãos amarrados, sinais de espancamento e mergulhado em uma poça de sangue.