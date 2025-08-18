Homem indígena é preso após esfaquear a esposa em aldeia no interior de São Paulo

Um homem indígena foi preso após esfaquear a esposa com 12 golpes durante uma tentativa de feminicídio em uma aldeia no interior de São Paulo. Segundo a vítima, identificada como Ilda, o marido Marcos a ameaçava constantemente e dizia que nada aconteceria com ele por ser indígena. No dia do crime, ela tentou fugir para um ponto de ônibus, mas foi alcançada e atacada pelo agressor, sendo salva por vizinhos que ouviram os gritos. Marcos fugiu, mas teve a prisão preventiva decretada pelos crimes de tentativa de feminicídio e ameaça. A lei brasileira prevê que, em casos de violência doméstica e crimes graves, como este, a legislação penal se aplica igualmente a indígenas, e a prisão deve ser mantida.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!