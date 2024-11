Homem mata a esposa com tiros e em seguida vai beber com os amigos em bar

Em Matupá, Mato Grosso, uma mulher foi assassinada pelo marido com tiros de espingarda. Vanuza de Souza, de 40 anos, era casada com Fábio Júnior, de 35, conhecido como Maranhão. O casal teria começado a discutir durante um jogo de futebol. Após a briga, Maranhão foi para a casa e deixou Vanuza sozinha no local. Quando ela chegou na residência do casal, foi recebida com tiros pelo marido. Depois do crime, ele foi para um bar, beber com amigos como se nada tivesse acontecido. Fábio foi preso e a arma apreendida.